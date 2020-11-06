Bursa’da deprem zirvesi yapıldı

Hasan Özan Bursa

İzmir’de yaşanan deprem felaketi Bursa’da da tüm dikkatleri deprem gerçeği üzerine çekerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek, Bursa’da depremle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenleri masaya yatırdı. Depremin hemen ardından İzmir’e gidip incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgedeki izlenimlerini diğer başkanlarla paylaştı.