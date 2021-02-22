Bursa’da depoda yangın çıktı
Bursa’da bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Olay, Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin deposunda yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında depo kısmında duran malzemeler kullanılmaz hale gelirken, markette maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.