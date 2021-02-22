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Gündem Bursa’da depoda yangın çıktı
Gündem

Bursa’da depoda yangın çıktı

Bursa’da bir marketin depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 04:14:00 -
Bursa’da depoda yangın çıktı

Olay, Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketin deposunda yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangında depo kısmında duran malzemeler kullanılmaz hale gelirken, markette maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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