Bursa’da demokrasinin Güzelliği

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. A. Murat Ünal, seçim ziyaretleri kapsamında CHP’nin Mudanya’daki seçim ofisini ziyaret etti.

MustafakemalpaşaCaddesi üzerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında Cumhuriyet Halk Partisi seçim ofisini de ziyaret etti. Partililerle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Cumhur İttifakı Ak Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. A. Murat Ünal’a, partililer iyi bir ev sahipliği sergiledi.

Samimi ve sıcak görüntüler ortaya çıktığı buluşmada Cumhur İttifakı Ak Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. A. Murat Ünal, “ Demokrasinin en güzel birlikteliğini şu anda tanıklık ediyoruz. Rakip parti olarak sahada karşı karşıya mücadele veriyoruz. Fikirlerimiz, politikalarımız farklı ama hepimiz bu ülkenin çocukları olarak demokrasimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı amacıyla birlikte siyaset yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yerel seçimler öncesinde de Mudanyamıza hizmet için bir masa etrafından bir araya gelebiliyor ve Mudanya’nın geleceği için sohbet edebiliyoruz. Bundan daha güzel birliktelik olabilir mi ?”dedi.

Cumhur İttifakı Ak Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. A. Murat Ünal’ın esnaf ziyaretleri sırasında kendi ofislerini atlamayarak içeri girmesine şaşırdıklarını ve aynı zamanda çok memnun olduklarını belirten CHP’liler de kendisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.