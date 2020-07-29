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Aktüel

Bursa'da DEAŞ üyesi olduğu iddia iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:50:26 -
Bursa'da DEAŞ üyesi olduğu iddia iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu M.E.Ö. (29) adliyeye getirildi.

Eşi ve çocuklarıyla Adana'da ikamet eden kadının ifadelerinde, eşiyle sorunlar yaşadığını, Bursa'ya sosyal medya üzerinden tanıştığı arkadaşının yanına geldiğini anlattığı öğrenildi. Örgütle bir bağının olmadığını iddia eden M.E.Ö'nün, Bursa'ya gelirken, eşinin kendisini arayıp sormaması için bir yakınına DEAŞ'a katılacağı yalanını söyleyip evinden ayrıldığını öne sürdüğü belirtildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.Ö'yü İnegöl Otobüs Terminali'nde Adana'ya gitmek üzere bindiği şehirler arası yolcu otobüsünde gözaltına almıştı.

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