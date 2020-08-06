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Aktüel

Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı

Olay sonrası kaçan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:19:58 -
Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı

BURSA (AA) - Bursa'da sokakta darbedilerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde Gülcan B. (34) ile S.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B'nin darbettiği öne sürülen kadın, Uluyol Caddesi'ndeki banka şubesine sığınarak yardım istedi.

Banka görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Gülcan B’yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası kaçan S.B'yi gözaltına aldı.

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