Bursa'da çocuk hastanesinde röntgen teknisyenine tekme atan kişi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hastanın yanına tek refakatçi alınacağını söyleyen sağlık çalışanına tekme atan kişi, şikayet üzerine gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde down sendromlu olduğu öğrenilen bebeğinin ateşlenmesi nedeniyle Acil Servise eşiyle gelen kişiden, sarı alandaki muayene sonrası çocuğun röntgenini çektirmeleri istendi.

Koridordaki güvenlik görevlisi, eşiyle röntgen odasına yönelen babayı, salgın tedbirleri kapsamında hastanın yanında iki refakatçi olamayacağı konusunda uyardı. Israrla odaya eşiyle girmeye çalışan bu kişiye, röntgen teknisyeni tarafından yüksek radyasyon riskinden dolayı içeri bebeğin yanında tek kişinin girebileceği uyarısında bulunuldu.

İkazlara aldırış etmeyip tartışmayı sürdüren baba, röntgen teknisyenine tekme attı. Bu kişi, "beyaz kod" uyarısı verilmesinin ardından gelen güvenlik görevlisi, polis ve jandarmaya da direndi.

Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayın ardından, şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, bu zorlu süreçte fedakarca çalışan sağlık personelinin sonuna kadar yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyla ilgili olarak 'beyaz kod' verildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Hukukçularımız olayı yakından takip ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaşanan bu kötü olaydan dolayı sağlık çalışanlarımıza ve orada bulunan diğer kamu personelimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum."

Kaşıkcı, bebeğin tedavisi için gerekli tüm işlemlerin yapıldığını ve hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.