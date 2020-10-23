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Aktüel Bursa'da cip otoyol gişelerindeki bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Aktüel

Bursa'da cip otoyol gişelerindeki bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:31:47 -
Bursa'da cip otoyol gişelerindeki bariyerlere çarptı: 4 yaralı

BURSA (AA) - İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda gişelerdeki bariyerlere çarpan cipte 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün otoyolda İstanbul yönünden Bursa istikametine seyreden N.Ç. idaresindeki 35 NC 060 plakalı cip, kuzey gişelerindeki bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışan N.Ç. ile N.A, S.Ç. ve 7 yaşındaki M.Ö. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan N.Ç, N.A. ve S.Ç. ile M.Ö'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, süratle ilerleyen aracın gişelerde bulunan bariyerlere çarpması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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