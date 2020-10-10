Bursa'da çınar ağacına yıldırım düşmesi kameraya yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde üniversite bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından görüntülendi.

İlçede etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle birçok yerde su taşkını yaşandı. Bursa Büyükşehir ve Gemlik belediyeleri, çöken yollarda ve yağışın etkili olduğu yerlerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nin bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düşme anı amatör kameraya yansıdı.

Ekipler, altyapı hatlarındaki çalışmalarını sürdürürken, yağıştan dolayı zarar gören tarım ürünleriyle ilgili de çalışma başlatıldı.



