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Aktüel

Bursa’da çıkan yangın bir evi küle çevirdi

Bursa’da meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:47:52 -
Bursa’da çıkan yangın bir evi küle çevirdi

Bursa’da meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerinde Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Durak Sokakta bulunan Süleyman Torun’a ait iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.


Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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