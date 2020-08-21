Bursa'da çatıdan düşen 2 kardeş yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıktıkları çatıdan düşen 2 çocuk ağır yaralandı.
Suriye uyruklu Muaz (7) ve Mümin A. (4) kardeşler, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinin metalden yapılmış çatısına tırmandı.
Oyun oynarken dengelerini yitiren kardeşler, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan çocuklar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.