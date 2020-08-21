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Aktüel Bursa'da çatıdan düşen 2 kardeş yaralandı
Aktüel

Bursa'da çatıdan düşen 2 kardeş yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:24:18 -
Bursa'da çatıdan düşen 2 kardeş yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıktıkları çatıdan düşen 2 çocuk ağır yaralandı.

Suriye uyruklu Muaz (7) ve Mümin A. (4) kardeşler, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinin metalden yapılmış çatısına tırmandı.

Oyun oynarken dengelerini yitiren kardeşler, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Yaralanan çocuklar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


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