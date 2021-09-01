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Gündem Bursa'da çaldığı belediyeye ait araçla kaçan kişi yakalandı
Gündem

Bursa'da çaldığı belediyeye ait araçla kaçan kişi yakalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hizmet aracını çalarak kaçan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:56:00 -
Bursa'da çaldığı belediyeye ait araçla kaçan kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı'nda sokak kameralarına bakım yapan belediye ekipleri, 16 BL 819 plakalı panelvan aracı yol kenarına park etti.

Kapıları açık olan ve anahtarı üzerinde bulunan araca binip çalıştıran B.A. (40), bölgeden uzaklaştı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çakarları açık halde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan B.A'yı takibe aldı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu Hacivat Mahallesi'ndeki bir sokakta polis tarafından yakalanan B.A'ya, tehlikeli araç kullandığı için vatandaşlar tepki gösterdi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen B.A. polis merkezine götürüldü. Araç ise belediye ekiplerine teslim edildi.

 

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