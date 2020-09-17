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Aktüel Bursa'da boş arazide işlenen cinayetin sanıkları ilk duruşmada birbirlerini suçladı
Aktüel

Bursa'da boş arazide işlenen cinayetin sanıkları ilk duruşmada birbirlerini suçladı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:33:39 -
Bursa'da boş arazide işlenen cinayetin sanıkları ilk duruşmada birbirlerini suçladı

BURSA (AA) - Bursa'da bir gencin boş araziye götürülüp el ve ayakları bağlandıktan sonra öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen tutuklu sanıklar Ömer Y. (28), Muhammet D. (28) ve Ezginur D. (24) cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Fatma Y. (21) ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Öldürülen Furkan Kahraman'ın yakınları ve avukatları ise Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Salonundan SEGBİS'le duruşmayı takip etti.

Savunmasını yapan sanık Muhammet D, Furkan Kahraman'ın, eşi Ezginur D'yi sürekli telefonla rahatsız ettiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada sahte bir hesap açıp Furkan'la görüşmeye başladık. Konuyu ve planı arkadaşım Ömer'e anlattım. İnandırıcı olsun diye Ömer'in kız kardeşi Fatma'yı sesli olarak Furkan'la görüştürdük. Bursa'ya gelmesi için ikna ettiğimiz Furkan'ı terminalde Ömer karşıladı. Onlar kamyonete bindi, ben de arka koltuktan gizlendiğim yerden çıktım. Silahı Furkan'ın kafasına dayadım. Eşimi de alıp olay yerine gittik. Furkan'ı kamyonetten indirip elini kelepçeleyip, ayaklarını bağladım, ağzına bant yapıştırdım. Keser sapıyla Furkan'a vurdum, sonra Ömer'e 'Gerisini sen hallet' dedim. Eşimle arabaya binip oradan uzaklaştık. Ömer telefonla beni arayınca onu almak için geri döndük, ona ne yaptığını sordum, 'Bir şey yapmadım' dedi. Sonra Ömer yeniden olay yerine dönmemizi istedi. Arabadan inen Ömer, Furkan'ın montunu, parasını, cüzdanını ve cep telefonunu alıp arabaya geldi. Yolda giderken Ömer, bir sopayla cebinden çıkardığı bir şeyi dereye attı. Furkan'ı ben öldürmedim, Ömer öldürdü."

Diğer sanık Ömer Y. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden Ömer Y, "Kamyonette, Muhammet saklandığı yerden çıkıp Furkan'ın kafasına silahla vurdu. Ellerini kelepçeleyip sopayla vurmaya başladı. Olay yerinde ağzını koli bandıyla kapattı. Kamyonetin yanında dikilirken arkamı döndüğümde Muhammet'in, Furkan'ı bıçakladığını gördüm. Kamyonetle olay yerinden ayrıldık. Furkan'ın montunu, cep telefonunu ve cüzdanını Muhammet almış, bıçakla sopayı da dereye o attı. Daha sonra kafeye çay içmeye gittik. Ben Furkan'ı tanımıyorum. Öldürmek için bir sebebim yok." savunmasını yaptı.

Tutuklu sanık Ezginur D. de cinayeti Ömer Y'nin ileri sürerek tahliyesini istedi.

Maktulün annesi Ayşe Kahraman, sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, Furkan Kahraman'a ait cep telefonu kayıtlarının çözümünün yapılmasına ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde, 9 Ocak'ta YHT hattı çalışması yapılan bölgede bulunan cesedin, Yozgat'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğu belirlenmişti. Cinayetin, Kahraman'ın eski kız arkadaşı Ezginur D'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle eşi Muhammet D. ve arkadaşı Ömer Y. tarafından işlendiği iddia edilmişti. Gözaltına alınan Muhammet ve Ezginur D. ile Ömer Y. tutuklanmış, Ömer Y'nin kardeşi Fatma Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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