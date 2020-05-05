  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 23:11:23 -
Bursa'da bir sokak karantinaya alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak'ta, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sokakta, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulayamaya geçildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı