Bursa'da bir kişinin otomobilde yakılarak öldürülmesiyle ilgili dava görülmeye başlandı

BURSA (AA) - Bursa'da kullanılmayan otomobilde bir kişinin yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Oğuz Ünsal'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında, "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme" ve "yangın, su baskını, tahrip, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Ahmet Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, her sabah poğaça börek servisi yaptığı için erken saatlerde kalktığını anlattı.

Cami bahçesinde yatıp kalktığını bildiği Mustafa isimli şahsa, garson arayan bir yer olduğundan bahsettiğini belirten sanık, " 'Gel çalış ama uyuşturucu kullanmayacaksın' dedim. Sabah 5 civarı buradan çıktığımı söyledim. O da 'Tamam, havanın soğuk olduğu zamanlarda cami bahçesinde değil, arabada yatıyorum' dedi. Sabah arabanın yanına Mustafa'ya bakmak için gittim. Arabanın ön koltuğunda direksiyonda Oğuz oturuyordu. 'Mustafa burada mı?' dedim. O bir şeyler söyledi ama anlamadım. Tekrar eve gittim. Daha önce Mustafa ile konuştuğumuzda bazen arabada battaniyelerin altına yattığını söylemişti. Dönüp arka koltuğa baktım ancak yoktu. Bisikletle fırına gittim, sonra da arabayı alıp poğaçaları götürdüm. İddiaları ve suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Müvekkili ile maktul arasında husumet bulunmadığını dile getiren sanık avukatı da maktulün olaydan 1 saat önce nerede olduğunun belli olmadığını, bu husus ile maktulün hasmının olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Maktulün babası Ali Ünsal ise sanığı tanıdığını, uyuşturucu kullanan biri olduğunu bildiklerini belirterek oğlunun öldürüldüğünü ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



- Olay

Yıldırım ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, yaklaşık 5 aydır evine gitmeyen Oğuz Ünsal'ın (35) içinde bulunduğu kullanılmayan otomobil yanmış, yangında Ünsal hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan incelemede, araçta çıkan yangının, hızlandırıcı maddenin aracın arka koltuğu ve yolcu koltuğu kısmına atılarak ateşe verilmesiyle başladığı ve uyku halindeki Ünsal'ın bu şekilde öldüğü belirlenmişti. Kapsamlı çalışma sonucu polis ekipleri, kamera kayıtlarında şüpheli Ahmet Y'nin (55) maktulün bulunduğu aracın yanından ayrıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra yangının çıktığını tespit etmiş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.