Bursa'da bir haftada 28 akü hırsızlığına 3 tutuklama
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir haftada araçlardan 28 akü çaldığı iddia edilen 3 kişi, tutuklandı.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:40
Bursa İnegöl'de bir haftada, 14 noktada park halindeki 2 TIR ve 12 kamyondan 2'şer akü çalındı. Polis, 28 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturmada takibe aldığı U.A.'yı, sanayide aküleri satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan U.A.'ya yardım ettiği iddia edilen S.S. ve E.İ. adlı kişiler de gözaltına alındı. 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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