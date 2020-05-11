Bursa’da bir apartman daha karantinaya alındı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bursa Valiliği, Karacabey ilçesinde bulunan bir apartmanın karantinaya alındığını açıkladı. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:
"Korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No:95-1’de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur".