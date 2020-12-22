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Yerel Bursa'da bıçaklı kavga
Yerel

Bursa'da bıçaklı kavga

Bursa'da aralarında önceden husumet bulunan şahıslar bıçaklı kavgaya karıştı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 07:22:00 - 2020-12-22 07:38:56
Bursa'da bıçaklı kavga

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Ö. (32) Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan S.M. (30) ile karşılaştı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada S.M, Yaşar Ö'yü çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Yaşar Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

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