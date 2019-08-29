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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kavganın ardından polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, adliyeye sevk edildi

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi'ndeki bir kuaför dükkanının önünde arkadaş oldukları öğrenilen S.Ö. (22) ile Serdar Altın (22) ve R.K. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, Altın'ı göğsünden, R.K'yi de karnından bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serdar Altın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

R.K'nin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis merkezine giderek teslim olan S.Ö, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
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