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Aktüel Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı
Aktüel

Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:01:06 -
Bursa'da beton dökümü sırasında inşaat kalıbı çöktü: 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden binada, beton döküm işlemi sırasında kalıbın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden H.A'ya ait binada işçiler tarafından hazırlanan kalıp, beton döküldüğü sırada ağırlığa dayanamayıp çöktü. Bu esnada kalıbın altında kalan işçiler Selami A, Mevlüt Ç, Nazmi D. ve Şafi S, yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından inşaattan çıkartılan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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