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Yerel Bursa'da bankacılık uygulamasıyla dolandırıcılık
Yerel

Bursa'da bankacılık uygulamasıyla dolandırıcılık

Bursa'da bankacılık uygulamasıyla dolandırıcılık iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:16:00 -
Bursa'da bankacılık uygulamasıyla dolandırıcılık

Bursa'da, takipçi sayısı yüksek sosyal medya kullanıcılarını reklam verme vaadiyle bankacılık uygulaması üzerinden dolandırdıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bankacılık uygulaması üzerinden bazı kişilerin paralarını aldıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Evlerinde çok sayıda banka kartı, cep telefonu ve hat ele geçirilen şüphelilerin, takipçi sayısı yüksek sosyal medya kullanıcılarıyla çanta ve ayakkabı reklamı vermek için iletişime geçtikleri öğrenildi.

Bu kişilere reklam karşılığındaki ödeme yapmak için bir bankacılık uygulaması kullanması gerektiğini telkin eden zanlıların, bu uygulama üzerinden yaptıkları işlemlerle hesaplarına para transferi sağlayıp dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.Ö. (31), B.T. (31) ve Ö.K. (32) ise adliyeye sevk edildi.

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