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Bursa’da balıkçı ağlarına dev köpek balığı takıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde balıkçıların ağına 3 buçuk metre boyunda Camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 08:57
Bursa’da balıkçı ağlarına dev köpek balığı takıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde balıkçıların ağına 3 buçuk metre boyunda Camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Köpek balığını yakalayan balıkçılar, balığı sergiliyor.

 

Mudanya ilçesinde balıkçıların Esence bölgesinde denize attığı ağa Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak nitelendirilen köpek balığı takıldı. Yaklaşık 3 buçuk metre boyundaki köpek balığını gören Salih Karadağ gözlerine inanamadı. Karadağ, balığı alarak Arnavutköy Balıkçı Barınağı’na götürdü ve burada sergilemeye başladı.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, balığın Esence bölgesinde balıkçıların ağlarına dolanmış bir şekilde bulunduğunu ifade etti. Kooperatif Başkanı Kozan, körfezde ve Marmara’da aşırı ve bilinçsizce yapılan balıkçılığın balık türü ve balığın azalmasına sebep olduğunu, bu sebeple köpek balıklarının gördükleri balığın peşinden körfeze kadar geldiklerini söyledi. "Tek tesellimiz bu cins köpek balıklarının insanlar açısından zararsız olmasıdır" diyen Kozan, tezgâhlardaki balığın pahalı olmasının tek sebebinin bilinçsizce ve yasa dışı yapılan avlanmalar olduğunu kaydetti.

 

Balıkçı Karadağ tarafından sergilenen Camgöz (pamuk) cinsi köpek balığının alıcısı çıkması halinde satılacağı açıklandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 08:57
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