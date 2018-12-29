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Bursa'da bağ evine kaçak içki baskını!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir bağ evine düzenlenen operasyonda, 322 litre kaçak içki ele geçirildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:05
Bursa'da bağ evine kaçak içki baskını!

Bursa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir bağ evinde 322 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, içkileri iş yerlerine sattıkları belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde Dürdane, Ovaakça, Çeşmebaşı ve Eğitim mahallelerindeki bazı evlere operasyon düzenledi. Bir bağ evinde, 322 litre kaçak içki ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptıkları ve yurt dışından kaçak getirdikleri içkileri kendilerine ait iş yerlerinde sattıkları belirlenen S.C., A.M. ve M.C. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:05
  1. Bursa
  2. Osmangazi
  3. Bağ evi
  4. kaçak içki operasyonu

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