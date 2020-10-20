Bursa'da aracı takla atan sürücünün burnu bile kanamadı
Balıkesir’in Havran ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı. Ters dönen araçtan çıkan sürücünün burnu bile kanamadı.
Balıkesir’in Havran ilçesinde takla atan araçtan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kontrolden çıkan araç ters döndü
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçe girişi İki Selvi mevkiinde meydana geldi. Emre A. idaresindeki araç kontrolden çıkarak ters döndü.
Sürücü yara almadan kurtuldu
Büyükşehir Havran itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.