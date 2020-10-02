  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da araç lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Bursa'da araç lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:12:00 -
Bursa'da araç lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde atık araç lastiklerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Akköy Mahallesi'ndeki özel bir işletemeye ait açık ve kapalı alanları bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, bölgedeki vatandaşların da desteğiyle alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Depolama tesisinde hasara yol açan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...
Dünya

Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...

Azerbaycan'ın jet cevaplarının ardından Ermenistan cephe hattında sıkıntılı günler yaşıyor. Ülkede halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan..
Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi
Gündem

Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: Bunu yapmasaydım, Türkiye krize girerdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, istifa süreciyle ilgili yaptığı açıklamada güldüren ifadeler kullandı. Davutoğlu, "İstifa etm..
Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü
Ekonomi

Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Petrolde ka..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay