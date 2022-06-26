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Yerel Bursa'da apartmanda yangın paniği
Yerel

Bursa'da apartmanda yangın paniği

Bursa'da yabancı uyrukluların kaldığı belirtilen iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 03:39:00 -
Bursa'da apartmanda yangın paniği

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı binanın üst katında çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Kemerçeşme Mahallesi Şen Sokak üzerinde bulunan ve yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevrede oturan vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. AA'nın haberine göre; yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi ise olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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