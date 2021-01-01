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Gündem Bursa'da acı olay
Gündem

Bursa'da acı olay

Bursa’da yeni yılın ilk dakikalarında evde alkol aldıktan sonra balkona sigara içmeye çıkan ve dengesini kaybederek beşinci kattan zemine çakılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 03:35:00 -
Bursa'da acı olay

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yılbaşı sebebiyle alkol alan Hüseyin Sayır (66), sigara içmek için balkona çıktı. Bu sırada alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Sayır, beşinci kattan sitenin zeminine çakıldı. Eşinin balkondan eve girmemesi üzerine balkona çıkan eşi Lütfiye Sayır, aşağı baktığında eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Sayır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan polis ekiplerine ifade veren Lütfiye Sayır, yaşanan olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Sayır’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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