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Bursa’da 700 motosikletle 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin her yerinden Bursa’ya gelen 700 motosikletli, şehitleri anmak için Hamitler Şehitliği’ne kadar kortej yaptı.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:49
Bursa’da 700 motosikletle 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin her yerinden Bursa’ya gelen 700 motosikletli, şehitleri anmak için Hamitler Şehitliği’ne kadar kortej yaptı.


Türkiye’nin farklı vilayetlerinden gelen 700 motosikletli, Bursa turu yaparak halkı selamladı ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. İstanbul yolunda bir araya gelen grup, Hamitler Mezarlığı’ndaki şehitliğe kadar kortej gerçekleştirdi. Şehitliğe gelen grup, çelenk bırakıp, İstiklal Marşıır okudu.


Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü Derneği Başkanı Adile Yavuz, “Her sene bayramlarımızı İstanbul’da kutlarken, bu yılki kutlama törenini Bursa’da yapmak istedik. Burada büyük bir coşkuyla motosiklet kulüpleri bir araya toplandı. Sadece İstanbul değil. Bursa başta olmak üzere İzmir’den, Eskişehir’den, Kocaeli’den ve farklı şehirlerden gelenlerin katıldığı bir faaliyet oldu. Şehitlerimizi andık. Şehit aileleri ile görüştük. Duygu dolu anlar yaşadık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:49
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