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Siyaset Bursa’da 6-9 Eylül’de yapılacak! 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor
Siyaset

Bursa’da 6-9 Eylül’de yapılacak! 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-06 15:57:00 -
Bursa’da 6-9 Eylül’de yapılacak! 15. Uluslararası MEB Robot Yarışması başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Bursa’da bugün başlıyor.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 6-9 Eylül’de yapılacak yarışmada katılımcılar, “Endüstriyel Robot Kol”, “Çizgi İzleyen (Temel Seviye)”, “Çizgi İzleyen (İleri Seviye)”, “Hızlı Çizgi İzleyen”, “İnsansız Hava Aracı”, “Mini Sumo”, “Tasarla-Çalıştır”, “Yumurta Toplama”, “Labirent Ustası”, “Tozkoparan Robot”, “Serbest Proje”, “Temalı”, “Su Altı Aracı (ROV)” ve “Otonom Araç” olmak üzere 14 kategoride mücadele edecek.

Ortaokul öğrencileri katılabilecek

Yarışmaya bu sene, mesleki eğitimi tanıtma ve mesleki eğitime yönlendirme kapsamında, ortaokul ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler, belirlenen kategorilerde katılabilecek.

Yarışmayla ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri amaçlanıyor.
Öğrencilerin ürün geliştirebilmeleri, bilimsel düşünebilmeleri, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmeleri, öğrencilere endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve bu konudaki deneyimlerinin paylaşılması, kendilerine güven duyabilmeleri, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmeleri de hedefleniyor.

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