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Yerel Bursa’da 2 katlı mobilya imalathanesinde yangın
Yerel

Bursa’da 2 katlı mobilya imalathanesinde yangın

Yeniakit Publisher
2024-05-21 07:37:00 -

Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayiinde faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevlere müdahale eden ekiplerce yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekipler alevlere müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın saat 05.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören gece bekçileri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. O sırada iş yerini saran alevler, iş yeri önündeki istiflenmiş haldeki kerestelere de sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek diğer iş yerlerine sıçramadan 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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