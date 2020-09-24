Bursa'da 2 kardeşi öldüren sanık hakkında çifte müebbet hapis cezası istendi

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 2 kardeşi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında çifte müebbet hapis cezası istendi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürmek" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan tutuklu sanık Murat A. (39) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktuller Sibel (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'nın (37) yakınlarıyla tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık Murat A, gönül ilişkisi kurduğu Sibel Dudaklı ile barışmak için evine gittiğini, tartışma sonucu onu ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı'yı öldürdüğünü öne sürdü.

Dava dosyasına gönderilen İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın kasten öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının talebi üzerine savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Gemlik'te geçen yıl ocak ayında Sibel ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı, Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunmuştu.

Bursa Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi katil zanlısı Murat A'nın Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Edirne ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gittiğini belirlemişti.

Ekipler, şüphelinin yurt dışına kaçmak için bazı kişilerle anlaştığı bilgisine ulaşmış ve Yunanistan'a kaçmak üzereyken balıkçı teknesinde yakalamıştı. Murat A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.