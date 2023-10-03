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Aktüel Bursa’da 1843 hafıza icazet töreni
Aktüel

Bursa’da 1843 hafıza icazet töreni

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:30:00 -
Bursa’da 1843 hafıza icazet töreni

Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, son 4 yılda yetişen 1843 hafızın katılımıyla icazet merasimi düzenleyeceklerini bildirdi.

Müftü Karabayır, yaptığı açıklamada, Bursa’daki Kur’an kurslarında, Milli Eğitime bağlı okullarda, proje okullarında ve sivil gayretlerle son 4 yılda yetişmiş olan hafızlar için, bugün Tofaş Spor Salonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla icazet merasim gerçekleştirileceğini belirtti.

Merasimin 11.00’de başlayacağını hatırlatan Karabayır, “Bu kardeşlerimiz büyük gayret ederek büyük emek sarf ederek Kur’an-ı Kerim’imizi baştan sona kadar ezberlediler, hafızlık imtihanına girdiler ve belgelerini aldılar. Öğrencilerimizin ve hafızlarımızın sayısı 1843” dedi.

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