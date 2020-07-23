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Gündem

Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 17 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 03:03:00 -
Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 22.00 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Karsak mevkisinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine yolda yürüyen bir grup vatandaşı durdurdu. Yapılan sorgulamada Afganistan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen 17 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Tercüman eşliğinde ifadeleri alınacak 17 kişinin, daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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