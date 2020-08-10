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Aktüel

Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kamyon şoförü hakim karşısında

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:39:10 -
Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kamyon şoförü hakim karşısında

BURSA (AA) - Bursa'da çöp kamyonuyla çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ü.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ü.A, savunmasında olay günü çöpleri topladıklarını ve kazanın olduğu sokağa geldiklerini anlattı.

Sokağın sağında bir araç gördüğünü belirten sanık, "Ben sağdaki araca çarpmamak için o araca bakıyordum. Daha sonra çöp kamyonunun arkasındaki arkadaşlar, 'Çocuk var' diye bağırdı. Ben de durdum, hemen ambulansı aradım. Daha sonra araçtan inince çocuğa ve annesine çarptığımı gördüm. Ben çocukla annesini öncesinde görmedim. Hem sağda duran araca baktığım için hem de sol taraf boş arsa olduğu için çocukla annesini görmedim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Kazadan yaralı kurtulan anne Filiz Deniz de olay günü kızını gezdirmeye çıkardığını söyledi.

Çöp kamyonunu görünce yol vermek amacıyla bebeğiyle yeşillik alana doğru geçtiğini dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Yolda değildim. Daha sonra çöp kamyonu bize çarptı. Çarpma anında ben çöp kamyonunu görmedim, arkam dönüktü. Ben ve bebeğim kamyonun altına girdik. Kızım tekerin altında kaldı. Ben 'Tekeri çek' diye çığlık attım ama çekmedi. Olaydan sonra şoför araçtan inmedi. Kızımı yaralı halde görmesine rağmen inmedi. Ben yerde yatarken şoför kamyondan inip üstümden atlayıp kaçtı. Kesinlikle ambulansı polisi aramadı, mahalleli aradı. Bu, bir kaza değil, cinayet. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum."

Mahkeme heyeti, kaza yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 240. Sokak'ta 19 Haziran'da 1,5 yaşındaki Ebrar Nisa ve annesi Filiz Deniz'e (26), Ü.A. idaresindeki çöp kamyonu çarpmıştı. Hastaneye götürülen Ebrar Nisa Deniz kurtarılamamıştı. Ayaklarında kırıklar oluşan anne Deniz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, sürücü tutuklanmıştı.

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