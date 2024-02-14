Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa'da düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Bekçiler, Yenice Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen düzensiz göçmenleri durdurmak isterken kaçtı. Kovalamacanın ardından şüphelilerin bir eve girdiği belirlendi.
Polis ekiplerin desteğiyle eve düzenlenen operasyonda 12 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Kaçak yollarla Bursa'ya geldikleri tespit edilen düzensiz göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresine gönderildi. (İLKHA)
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