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Bursa zabıtası 80 yaşındaki ninenin tezgahını aldı! Sosyal medya yıkıldı

Bursa Osmangazi'den gelen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. 80 yaşındaki ninenin köyünden getirip satmaya çalıştığı domateslere zabıta ekipleri el koydu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:58

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Meydanı'na köyünden bir kasa domates, bir sepet çilek ve bir çuval fasulye ile gelen 80 yaşındaki kadın, zabıta engeline takıldı.

Yaşlı kadına bu yapılır mı?

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kadının bulunduğu bölgeye gelerek, malzemelerini kamyona yükledi. Bu sırada yaşlı kadın, ağlamaya başladı. Çevredeki esnaf da bu duruma tepki gösterdi.

Yetiştirdiği meyveler, zabıta aracına konan yaşlı kadının feryadı ise herkesi üzdü: “Köylüyü öldürün. Ne bu böyle hergün hergün. Ne olcak bu milletin hali böyle. Yazıklar olsun be”

Sosyal medyada tepki yağdı!

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin birçok ruhsatsız iş yerine müdahale etmesi gerekirken 80 yaşındaki kadının el emeğine göz dikmesi sosyal medyada infiale neden oldu.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:58
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  5. yaşlı kadın

YORUM YAZ

  • PolatPolat22 dk önce
    Gelir Bir gün başkası görürdünüz ondan sonra biz nerde hata ettik
  • DurmazDurmaz25 dk önce
    O ninemizi domates sattırmak zorunda bırakan devlet utansın.
  • ahmetahmet26 dk önce
    Dikkat ederseniz, malzemeler zarar görmeden arabaya konuluyor, o zabitalar o malzemeleri kendi evlerine götürdüler belkide. Onlarda biraz insanlik olsaydi, o malzemeleri satin alirlardi.

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