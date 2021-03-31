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Yerel Bursa Yıldırım’da ‘Yol’ hamlesi
Yerel

Bursa Yıldırım’da ‘Yol’ hamlesi

Yıldırım Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:17:00 -
Bursa Yıldırım’da ‘Yol’ hamlesi

 Hasan Özan  Bursa 

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını alt ve üst yapı hizmetleriyle tamamlamaya devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, ilçenin değerine de değer katıyor. Gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde 2019’da 19 bin 551 metrekare, 2020’de 9 bin 846 metrekare yeni yolu ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 70 bin metrekare hedef koyduğu 2021 yılının ilk 3 ayında da toplam 20 bin metrekarelik yeni yol açtı. Yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Açılan yeni imar yollarımız hem bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken hem de trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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