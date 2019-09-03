Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları Bursa merkezli operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat polisleri ile narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonlar sürüyor.

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