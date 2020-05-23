Bursa ve çevre illerde sokaklar boş kaldı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri öncesi, yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel, Ulu Cami ve civarı boş kaldı.

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Balıkesir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentteki cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında sokağa çıkmasına izni olmayanları belirlemek için uygulama yaptı.

Salgın öncesi en hareketli noktalar olan Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Atalar Caddesi ile Gar Bölgesi başta olmak üzere şehir merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizlik yaşanıyor.



Çanakkale'de de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek cadde ve sokaklarının boş olduğu gözlendi.

Kısıtlama nedeniyle polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşlar ve araç sürücülerinin izin belgeleri incelendi. Her bayram arefesi insan yoğunluğunun yaşandığı Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde ise sessizlik hakimdi.

Yalova'da tedbirler kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehir merkezi sessizliğe büründü.

Bayramda ilk defa kısıtlama yaşanacak kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek bölgelerde, yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü. Genelge kapsamında izin verilen işletmeler haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan noktalarda görev yapan polis ve jandarma ekipleri, vatandaş ve araçların izin belgelerini kontrol etti.

Bilecik'te, kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz bir gün yaşanıyor. Emniyet ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yaparken kısıtlamadan muaf olan vatandaşların da izin belgelerini kontrol ediyor.