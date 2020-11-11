Bursa ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Bilecik, Yalova, Balıkesir'de, Çanakkale ve Kütahya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Balabancık mevkisinde, Bursa il protokolü, kamu kurum kuruluşlar, sivil toplum kuruşları ve bazı okulların katılımıyla etkinlik düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde fiziki mesafe kurallarına dikkat edilerek sınırlı sayıda katılımcı ile 19 noktada, 35 bin 600 fidan toprakla buluştu.



- Eskişehir

Gürpınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, geleceğe daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yetişkinlerin çocuklara en temel borcu olduğunu bildirdi.

Eskişehir'de "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında bugün eş zamanlı 14 ilçede 123 hektarlık alanda 88 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları belirtti:

"Eskişehirimizi bir zamanlar seyyahların bahsettiği yeşilliğine kavuşturmak için bugün fidanlara can suyunu veriyoruz. Bu etkinlik çocuklarımıza her bakımdan daha güçlü bir Türkiye bırakmak yolundaki azim ve kararlılığımızın da ifadesidir. Son nefesimize kadar geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz."

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerle büyüyecek fidanlara herkesin sahip çıkıp koruması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile çocuklar fidanları toprağa dikti.

- Bilecik

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Bilecik Devlet Hastanesi önünde etkinlik düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün de katıldığı programda, 4 bin fidan toprak buluşturuldu.



Programda Şentürk, anlamlı bir programda tüm birimlerle bir araya geldiklerini söyledi.



Tüm Türkiye'de seferberlik yapıldığını kaydeden Şentürk, şunları aktardı:



"İlimizde tüm birimlerimizle birlikte hizmete yeni giren devlet hastanemizin bahçesindeki boş alanda fidan diktik. İlimizin güzelleştirilmesi anlamında güzel bir çalışma oldu, fidan desteğinde sınırsız bir yaklaşımımız var, sağ olsun Orman Genel Müdürlüğümüz güzel çalışıyor."

-Yalova

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yalova ve ilçelerinde törenler düzenlendi.

Yalova'daki tören, merkeze bağlı Kurtköy köyündeki Orman Emvali deposunda yapıldı.

Törende, 10 bin metrekare alanda 3 bin 700 adet defne, fıstık çamı ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Törene, Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, TEMA gönüllüleri ve Gençlik Merkezi'nde görevli gençler katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen törende 10 bin fidan dikildi.

Kutluoba köyünün Yılanlı mevkisinde düzenlenen etkinlik, pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek, burada yaptığı konuşmada, 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

81 ilde ve 922 ilçedeki farklı lokasyonda fidanların toprakla buluştuğunu anlatan Özbek, ''Fidan dikim etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Mühim olan fidanların en kısa sürede toprakla buluşmasıdır. Bu fidanlar gelecek nesillere nefes olacaktır.'' dedi.

- Balıkesir

Balıkesir'de, kent merkezi olmak üzere Ayvalık, Manyas ve Gönen'de 10 bin fidan toprakla buluştu.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde düzenlenen fidan dikme törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Emniyet Müdürü Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ağaç ve fidan dikmenin önemine değindi.

Şıldak, "Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz, sizlere biz çok güveniyoruz. Bizim nesillerimize göre sizler yeşilin, ağacın, tabiatın, hayvanların kıymetini bize göre çok daha iyi biliyorsunuz, çok iyi yetişiyorsunuz. O sevgiyle, bilinçle eğitim alıyorsunuz. Sizlere bakınca geleceğimizdeki temel değerleri, bizi dünyaya emanet edilen o güzellikleri sizlerin çok daha iyi sahipleneceğinizi, koruyacağınızı adım gibi emin bir şekilde söylemek istiyorum." diye konuştu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar da kentteki ormanlık alanların yüzde 45 olan oranının artırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Dündar, Balıkesir'e 2003 yılından bu yana 122 bin 406 hektar alanda 151 milyon 246 bin fidan dikildiğini ifade ederek, "Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde 2015-2020 yılları arasında 59 bin 554 fidan üretildi. Fidanlıklarda 151 ayrı türde fidan yetiştirildi." dedi.

Konuşmaların ardından tören alanında oluşturulan sahada bin 500 fıstık çamı ve servi fidanı katılımcılar tarafından dikildi. Annesiyle beraber dikime katılan 3 yaşındaki Aylis Alpöz de fidanları suladı.

Manyas ilçesinde de 200 fidan toprakla buluşurken, Ayvalık'ta ve Gönen'de düzenlenen dikim törenine ise yoğun katılım oldu.

- Kütahya

Kütahya’da da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar dikildi ve sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu.



Kütahya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, Kirazpınar mevkisindeki ağaçlandırma sahasında yapıldı.



Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentin orman varlığı açısından şanslı bir il olduğunu belirtti.



"Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Kütahya genelinde 241 bin 300 adet fidanın toprakla buluşturulacağını anlatan Kütahya Orman Bölge Müdürü̈ Hasan Keskin, sağlık çalışanları adına oluşturulan, “Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na da 12 bin fidan dikimi yapıldığını söyledi.



