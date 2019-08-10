Bursa valisinden bayramda yola çıkacaklara uyarı

Bursa Valisi Yakup Canbolat bayram öncesi yayınladığı bayram mesajında bayram tatilinde yola çıkacakları uyardı. Canbolat, "Yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde uymalarını önemle rica ederim" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat mesajında tüm Bursalıların bayramını tebrik ederek toplumda var olan dostluk, barış, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye taşındığı bir Kurban Bayramı’nı daha birlikte karşılamanın büyük mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Canbolat,"Bayramlar milletimizin bir arada yaşama, birbirimizi sevgiyle ve sevinçle kucakladığımız, kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu günlerdir. Kurban Bayramı dayanışma duygularımızın doruğa ulaştığı, millet olma şuuruna ermenin ve sosyal hayatımızın simgelerinden biridir. Bize bağışlamayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrettiği gibi açın, kimsesizin, yoksulun, yetimin, hastanın ve her türlü ilgi ve yardıma muhtaç olanların hatırlanmasına, insanı insan yapan değerlerin yaşanmasını sağlayan bayramların toplum hayatında eşsiz bir yeri vardır" dedi

Yola çıkacaklara uyarı

Bayram tatili ile birlikte özellikle Ege ve Akdeniz ilçeleri ile uzak illere dost akraba ziyaretlerine gitmek için yola çıkacaklara da uyarıda bulunan Bursa valisi, "Aziz vatandaşlarım, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Bu sebeple yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde uymalarını önemle rica ederim" dedi. Ayrıca Bursa Valiliği olarak, tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte Bursa’da her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Canbolat, ilgili birimlerin bayram boyunca vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi. Canbolat "Bursalı hemşehrilerimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendirecek olan bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.