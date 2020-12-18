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Aktüel Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu
Aktüel

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:44:56 -
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kovid-19 aşı çalışması için gönüllü oldu

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çalışması için gönüllü olduğunu bildirdi.

Testlerde aşı olmasına engel bir durum çıkmadığını belirten Canbolat, "Bugün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Sinovac-Coronavac aşısından oldum. Bilime ve ülkemize faydalı olur inşallah. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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