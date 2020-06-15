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Gündem

Bursa Valisi Canbolat'tan koronavirüs uyarısı

Bursa Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım" diyerek Bursalılara uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 02:18:00 -
Bursa Valisi Canbolat'tan koronavirüs uyarısı

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bursa'da artan korona virüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, "Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" açıklamasında bulundu.


Vali Canbolat'ın yaptığı açıklama şöyle;

"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım."

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