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Bursa Valisi Canbolat'ın acı günü

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat'ın, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:51
Bursa Valisi Canbolat'ın acı günü

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat, bir süredir tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bölümü'nde hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Nezaket Canbolat'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Çorum'un Alaca ilçesindeki Merkez Camisi'nde toprağa verilecek.

Hastaneye gelerek Bursa Valisi Yakup Canbolat'a taziyede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne acısının zor bir acı olduğunu söyledi.

Nezaket Canbolat'ın üç haftadır Palyatif Bölümünde tedavi gördüğünü belirten Aktaş, "Kaderi ilahi, Allah yattığı yerde utandırmasın. Valimizin başı sağ olsun. şimdiden sabırlar diliyorum. Yarın öğle namazında Çorum'da cenazesi defnedilecek, sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 23:51
  1. Çorum
  2. Bursa
  3. Yakup Canbolat
  4. Nezaket canbolat

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