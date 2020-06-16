  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa Valisi Canbolat’a Başkan Tanır’dan ziyaret

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:47:08 -
Bursa Valisi Canbolat’a Başkan Tanır’dan ziyaret

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş’ı makamında ağırladı. Vali Canbolat’a Kestel ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Tanır, pandemi sürecinde sosyal destek, dezenfekte ve denetim çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını, normalleşme sürecinde de çalışmalarını sürdürdüklerini, Kestel’e ve Bursa’ya değer katacak yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Tanır ve Başkan Aktaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı