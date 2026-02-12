Bursa Valiliği’nden Marmara Denizi için fırtına alarmı

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre; rüzgarın 15 Şubat Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yönünü güney ve güneybatıya çevirmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 6 ila 8 kuvvetine (50-75 km/saat) ulaşarak fırtına halini alacağı öngörülüyor. Yetkililer, fırtınanın özellikle 15 Şubat saat 18.00 ile 16 Şubat saat 06.00 arasında en etkili dönemini yaşayacağına dikkat çekti.

Fırtınanın 16 Şubat Pazartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini yitirmesi beklenirken, kamuoyu oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Valilik, başta deniz yoluyla seyahat edecek olanlar olmak üzere tüm vatandaşların fırtına süresince dikkatli ve tedbirli hareket etmelerini istedi.