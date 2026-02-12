  • İSTANBUL
Yerel Bursa Valiliği’nden Marmara Denizi için fırtına alarmı
Yerel

Bursa Valiliği’nden Marmara Denizi için fırtına alarmı

Bursa Valiliği, Marmara Denizi’nde seyreden ve kıyı şeridinde bulunan vatandaşları beklenen sert rüzgarlara karşı resmi bir açıklamayla uyardı. Meteorolojik veriler ışığında yapılan duyuruda, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilerek tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre; rüzgarın 15 Şubat Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yönünü güney ve güneybatıya çevirmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 6 ila 8 kuvvetine (50-75 km/saat) ulaşarak fırtına halini alacağı öngörülüyor. Yetkililer, fırtınanın özellikle 15 Şubat saat 18.00 ile 16 Şubat saat 06.00 arasında en etkili dönemini yaşayacağına dikkat çekti.

Fırtınanın 16 Şubat Pazartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini yitirmesi beklenirken, kamuoyu oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Valilik, başta deniz yoluyla seyahat edecek olanlar olmak üzere tüm vatandaşların fırtına süresince dikkatli ve tedbirli hareket etmelerini istedi.

