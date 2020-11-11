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Gündem Bursa Valiliği'nden Kelime-i Tevhid paylaşımına soruşturma! Tepkiler gelince...
Gündem

Bursa Valiliği'nden Kelime-i Tevhid paylaşımına soruşturma! Tepkiler gelince...

Bursa Valiliği, sosyal medya hesabından Kelime-i Tevhid paylaşımı yapan İsmail Belindir adlı bekçiye soruşturma açtı. Vatandaşların tepkisinin ardından Valilik sosyal medya paylaşımını sildi. Soruşturma ise halen sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:43:00 -
Bursa Valiliği'nden Kelime-i Tevhid paylaşımına soruşturma! Tepkiler gelince...

Bursa Valiliği, sosyal medya hesabından aylar önce Kelime-i Tevhid paylaşımı yapan İsmail Belindir adlı bekçiye 10 Kasım’da soruşturma açıldığını duyurdu.

Kelime-i Tevhid paylaşımına skandal soruşturma

Valilik açıklamasında, “26 Temmuz 2020 tarihinde @belindir25 kullanıcı hesabından paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir” denildi. Sözkonusu açıklama, Bursa Valiliği’nin Twitter hesabında da paylaşıldı.

Vatandaşlardan sert tepki

Bunun üzerine çok sayıda vatandaş, Bursa Valiliği’ne tepki göstererek Kelime-i Tevhid bayraklı paylaşımı yaptı ve “#Valiİstifa” etiketini Türkiye gündemine taşıdı.

Paylaşım silindi, soruşturma sürüyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın görevden alınmasının da istendiği tepkiler sonrası, Bursa Valiliği’nin soruşturma duyurusuna ilişkin Twitter’den yaptığı paylaşımı sildiği görüldü. Valiliğin internet sitesindeki duyuru ise henüz kaldırılmazken skandal soruşturma ise halen sürüyor.

İşte soruşturmaya gelen tepkiler:

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