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Yerel Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Yerel

Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Bursa Valiliği'nce yarın kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:34:00 -
Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.12.2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar güney yönünden kuvvetli (50-70 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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