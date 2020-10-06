Bursa Ticaret Borsası
BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 13,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı
|Siyah zeytin
|kg
|13,43
|İnek sütü
|litre
|2,15
BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 13,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı
|Siyah zeytin
|kg
|13,43
|İnek sütü
|litre
|2,15
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