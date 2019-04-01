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Bursa Textile Show Fuarı yarın açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 2-4 Nisan 2019 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:56
Bursa Textile Show Fuarı yarın açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı, 2-4 Nisan 2019 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.


Bursa’da sektörün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) destekleriyle düzenlenecek fuarda 90 firma, 2020 İlkbahar-Yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. “Let’s Meet in Bursa” sloganıyla gerçekleştirilecek fuarda ayrıca BTSO’nun Ticari Safari Projesi ile tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında 40 ülkeden 350’yi aşkın yabancı iş profesyoneli katılımcı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.


Bursa Textile Show’un uzun bir aradan sonra Bursa’da tekstil sektöründe düzenlenen ilk fuar olma özelliği taşıdığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın sektöre büyük bir güç kattığını söyledi. Ticaret Bakanlığı destekleriyle BTSO tarafından tekstil sektörüne yönelik gerçekleştirilen UR-GE projelerinin, fuarın hazırlanmasına öncülük ettiğini kaydeden Başkan Burkay, “UR-GE projelerimiz kapsamında daha önce alım heyeti programı olarak düzenlediğimiz organizasyon, firmalarımızın özverili çalışmaları neticesinde her geçen yıl büyüyerek fuar kimliği kazandı. İhracat odaklı bir vizyona sahip olan Bursa tekstil sektörünün hedeflerine ulaşabilmesinde Bursa Textile Show büyük rol oynamaya devam edecek” dedi.


Geçen yıl ilk kez düzenlenen fuarın katılımcılar ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldığını hatırlatan Başkan Burkay, “Bursa Textile Show, tekstilin başkenti Bursamızın üretim ve tasarımdaki kalitesinin sergilendiği önemli bir platform haline geldi. 2018 yılının Kasım ayında düzenlediğimiz ilk fuarda Bursalı firmalarımız 50 ülkeden 350’ye yakın yabancı alıcıyla 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirmişti. Sektörün beklentilerini karşılamayı başaran fuarımız, önemli iş ve ihracat bağlantılarının oluşmasına da zemin hazırladı” dedi.


Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda 3 gün boyunca sektördeki yeniliklerin ve Bursa’nın modaya yön veren ürünlerinin sergileneceğini ifade eden Başkan Burkay, katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda başta Rusya, Ukrayna ve Sırbistan olmak üzere 40’ı aşkın hedef ülkeden 350’den fazla yabancı iş profesyonelinin fuarı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 10:56
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