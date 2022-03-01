  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alacak
Ekonomi

Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 14:42:00 -
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar istenilen bilgi ve belgelerini “BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Personel Daire Başkanlığı) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok oda no: 167 Yıldırım / BURSA” adresine gönderecektir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (224) 300 32 15, 0 (224) 300 32 11 telefonlardan bilgi alabilecektir.

Başvuru başlangıç tarihi: 01 Mart 2022 Salı

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2022 Salı (Mesai saati bitimi 17.00)

Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi: 25 Mart 2022 Cuma

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi: https://www.btu.edu.tr/

Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi (Mesai saati bitimi 17.00)

Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay