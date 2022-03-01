Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar istenilen bilgi ve belgelerini “BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Personel Daire Başkanlığı) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Eflak Caddesi No:177 A Blok oda no: 167 Yıldırım / BURSA” adresine gönderecektir.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (224) 300 32 15, 0 (224) 300 32 11 telefonlardan bilgi alabilecektir.
Başvuru başlangıç tarihi: 01 Mart 2022 Salı
Son başvuru tarihi: 15 Mart 2022 Salı (Mesai saati bitimi 17.00)
Başvuru sonuçlarını açıklama tarihi: 25 Mart 2022 Cuma
Sonuçların ilan edileceği internet sitesi: https://www.btu.edu.tr/
Kazanan adayların en son evrak teslim tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi (Mesai saati bitimi 17.00)
Açıklama: Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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